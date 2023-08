Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Jugendlicher mit einem entwendeten Auto in Donaueschingen unterwegs

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Wegen schweren Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird sich ein Jugendlicher in einem Jugendstrafverfahren verantworten müssen. In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte er sich während der Urlaubsabwesenheit der Inhaber unberechtigt Zutritt zu deren Wohnung und entwendet aus dieser einen Autoschlüssel. Mit dem Schlüssel startet er das vorhandene Auto der Wohnungsinhaber und fuhr mit diesem zusammen mit vier anderen Jugendlichen bis zum späten Nachmittag des Samstags in Donaueschingen herum. Nach einem entsprechenden Zeugenhinweis konnte der Beschuldigte zusammen mit den vier anderen Jugendlichen schließlich gegen 17.50 Uhr im entwendeten Auto festgestellt werden. Nach der Erhebung der Personalien übergaben die eingesetzten Beamten die Jugendlichen an ihre Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten. Gegen den Jugendlichen musste ein Strafverfahren eingeleitet werden.

