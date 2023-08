Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Auffahrunfall verletzt (13.08.2023)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Eine Radfahrerin hat bei einem Auffahrunfall auf dem Radweg zwischen Bodman-Ludwigshafen und Espasingen am Sonntagnachmittag Verletzungen erlitten. Ein 71-jähriger Radler fuhr auf dem Radweg von Espasingen in Richtung Ludwigshafen. Als der Mann verkehrsbedingt abbremste prallte eine hinter ihm fahrende 67 Jahre alte Pedelec-Fahrerin in das vorausfahrende Zweirad. Die 67-Jährige stürzte und verletzte sich im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Rennrad des 71-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

