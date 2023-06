POL-PDWIL: Granatenfund

Daun (ots) - Am 20.06.2023 gegen 10:22 Uhr befand sich eine 22-jährige Geschädigte im Bereich des Parkplatzes des Krankenhauses in Daun. Hier an einem Parkscheinautomaten ließ sie beim Bezahlen ihr Portemonnaie liegen, welches ein bisher unbekannter Täter in einem sehr engen zeitlichen Zusammenhang auffand und unterschlug. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun ...

mehr