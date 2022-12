Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Drei zum Teil schwer Verletzte nach alleinbeteiligtem Verkehrsunfall

Bad Rothenfelde (ots)

Am Donnerstag gegen 22:15 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit zwei 17-jährigen Beifahrerinnen in einem Seat "Ibiza" aus der "Niedersachsenstraße" in den Kreisverkehr ein. Er beabsichtigte den Kreisverkehr in Richtung "Versmolder Straße" zu verlassen. Dabei touchierte der 21-Jährige aus Sassenberg die Fußgängermittelinsel und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Seat kam nach rechts von der Straße ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden 17-jährigen Frauen aus Sassenberg wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat war ein Totalschaden und wurde abgeschleppt.

