POL-OS: Alfhausen: Brand im Einfamilienhaus - Keine Person verletzt

Alfhausen (ots)

Am Mittwochabend um 20:25 Uhr kam es im "Vossbrink" aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Der 66-Jährige schlief im Wohnzimmer und wurde durch einen Rauchmelder geweckt. Im Wohnzimmer stand bereits der Rauch. Der Mann aus Alfhausen entdeckte den Brandherd im Hauswirtschaftsraum im Anbau des Hauses. Er verließ direkt das Haus und rief die Feuerwehr. Als die Feuerwehr Alfhausen und die Feuerwehr Rieste eintrafen, brannte der Anbau lichterloh und es entstand eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen auf das Haupthaus verhindern und löschten den Brand. Der Brand entstand an einem Herd in einer Küchenzeile. Durch den Brand wurde der Anbau stark zerstört. Es entstand ein hoher Sachschaden, der auf ca. 50.000 Euro geschätzt wird. Das Haupthaus ist momentan aufgrund von Rußanhaftungen, sowie der noch darin befindlichen Rauchgase nicht bewohnbar. Der 66-Jährige wurde vor Ort durch einen Rettungswagen untersucht und musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

