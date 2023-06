POL-PDWIL: Pressesofortmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrergruppe

Hetzerath (ots) - Am Samstag, 17.06.2023 ereignete sich gegen 21:00 Uhr ein Diebstahl im Lebensmittelmarkt Norma in Hetzerath. Dabei hat eine männliche Person mittleren Alters, bekleidet mit einer Jeanshose sowie einem dunkelblauen T-Shirt, an der dortigen Kasse Bargeld entwendet. Weiter wird die Person mit einer schlanken Statur, dunklen Haaren und nicht akzentfreiem ...

