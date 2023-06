Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrt nach Verkehrskontrolle beendet

Bitburg/Irrel (ots)

Am gestrigen Abend führten Polizeibeamte im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Bitburg mobile Verkehrskontrollen durch. Hierbei fiel ihnen gegen 19:00 Uhr im Bereich des Flugplatzes Bitburg auf einem Parkplatz ein Fahrzeug auf. Sie entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle ergab sich der Anfangsverdacht, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diesbezüglich erfolgen im Nachgang weitere Ermittlungen. Zudem konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest vor Ort bestätigte, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde aufgrund der Trunkenheitsfahrt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sollten die weiteren Ermittlungen ergeben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn zudem ein Strafermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Im Rahmen einer weiteren Kontrolle um 21:00 Uhr in der Ortslage Irrel stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des PKWs nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach Überprüfung der Personalien konnten sie zudem ermitteln, dass der 52-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach sein Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis im öffentlichen Verkehrsraum bewegt hat. Um weitere rechtswidrige Fahrten zu verhindern, wurde vor Ort der PKW zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Im weiteren Verlauf wird geprüft, ob das Fahrzeug dauerhaft eingezogen und verwertet wird. Gegen den Fahrer, der auch Halter des Fahrzeuges ist, wurde zudem ein Strafermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

