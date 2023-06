POL-PDWIL: Unerlaubte Altreifenentsorgung

Gerolstein (ots) - Am 19.06.2023 gegen 15:13 Uhr kontrollierten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein einen 29-jährigen jungen Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein. Dieser führte seinen Personenkraftwagen in der Raderstraße in Gerolstein, obwohl er unter dem Einfluss illegaler Betäubungsmittel stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun ...

