POL-PDWIL: junger Mann unter Drogeneinfluss unterwegs

Wittlich (ots) - In der Nacht vom 19.06.2023 auf den 20.06.2023 kam es in der Zeit von 01:35 Uhr bis 01:40 Uhr zu einem Einbruch in den Shop der Raiffeisen Tankstelle in Badem bei Bitburg. Mindestens drei Täter begaben sich von der rückwärtigen Seite an das im Industriegebiet befindliche Tankstellengebäude, verschafften sich durch Aufhebeln der Tür Zugang zum Shop und entwendeten eine größere Menge Zigaretten. ...

