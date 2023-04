Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennendes Baumaterial - Einbruch in Kindergarten - Diebstähle - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Mofa entwendet

Im Zeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 2 Uhr, wurde in der Jahnstraße, gegenüber der dortigen Turnhalle, ein dunkelgrünes Mofa der Marke Garelli Europed mit dem Versicherungskennzeichen WHO 036 eines 28-Jährigen entwendet. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Mofas bitte an den Polizeiposten Westhausen unter 07363/919040.

Oberkochen: Zaun in Brand gesetzt

In der Ernst-Abbe-Straße wurde am Dienstag, gegen 19 Uhr, ein Weidezaun von bislang Unbekannten in Brand gesetzt. Der Brand konnte von der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen sowie 13 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Hinter der Brandstelle befand sich ein Gasgrill und eine Propangasflasche, welche durch die Feuerwehr nach der Brandbekämpfung heruntergekühlt werden musste. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Farbschmierereien

In der Wellandstraße wurden am Dienstag gegen 22:50 Uhr sechs Personen dabei beobachtet, wie sie zwei Gartenmauern mit blauer Farbe beschmierten. Eine dieser Personen war mit einer Jeansjacke mit Fellbesatz bekleidet und hatte blonde Haare. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: E-Scooter entwendet

Am Dienstag gegen 14:25 Uhr stellte ein 39-Jähriger seinen blauen E-Scooter mit der Aufschrift Odis und dem Kennzeichen SFB 430 oder 429 im Vorraum einer Bäckerei in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße ab. Als er kurz darauf wieder zurückkam, fehlte der Scooter. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des E-Scooters nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag befuhr eine 19-Jährige mit ihrem PKW die K3226 in Richtung Ellwangen. An der Kreuzung zur L1060 missachtete sie die Vorfahrt einer 26-Jährigen PKW-Fahrerin, wodurch es in der Folge zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde die 26-Jährige leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Rainau: Einbruch in Kindergarten

Gegen 19:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge eine unbefugte Person in den Büroräumlichkeiten des Kindergartens in der Brunnenstraße. Die eintreffenden Beamten konnten anschließend den 23-Jährigen Einbrecher, nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß, in der Ortsmitte feststellen und vorläufig festnehmen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschaffte sich der 23-Jährige durch Aufhebeln der hinteren Zugangstür Zutritt zu dem Gebäude, durchsuchte sämtliche Räume und entwendete Bargeld im Wert von etwa 30 Euro. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls zu.

Rosenberg: Dieseldiebstahl

Am Mittwoch gegen 3:45 Uhr pumpte ein bislang Unbekannter "Im Zipfelwasen" etwa 50 Liter Diesel an einem LKW ab. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Brennendes Baumaterial

Am Dienstagmittag, gegen 16 Uhr, wurde dem Polizeipräsidium Aalen auf einer Baustelle in der Bräustraße ein Containerbrand gemeldet. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde eine Palette mit Dämmmaterial, die neben dem Container gelagert war, leicht angekokelt. Das Feuer wurde durch die eintreffende Feuerwehr gelöscht und der Containerinhalt ausgeleert. Gegen 0:50 Uhr wurde erneut ein Feuer auf der Baustelle gemeldet. Vermutlich entzündete das Brandmaterial aus dem Container mehrere Paletten mit Baumaterial, die daneben gelagert waren. Durch den erneuten Brand wurde auch die Hausfassade eines Rohbaus in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren Schwäbisch Gmünd, Wetzgau und Großdeinbach, die mit acht Fahrzeugen und 33 Wehrleuten vor Ort waren, gelöscht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Waldstetten: Motorradfahrer schwer verletzt

Um kurz nach 17 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Motorradunfall in der Donzdorfer Straße informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 52-Jähriger mit seiner BMW aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt stürzte und sich schwer verletzte. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Biker war lediglich leicht bekleidet und trug keinen Sturzhelm.

