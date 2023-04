Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Segelflugzeug in Acker, Diebstahl, Randalierer in Supermarkt, Unfälle

Aalen (ots)

Gerabronn: Segelflugzeug in Acker

Gegen 18:15 Uhr am Dienstagabend wurde der Polizei ein in einem gepflügten Acker stehendes Segelflugzeug an der K 2519 zwischen Gerabronn und Amlishagen gemeldet. Bei der Überprüfung durch eine Polizeistreife war zunächst niemand vor Ort. Wenig später traf der Pilot ebenfalls vor Ort ein. Offenbar hatte dieser aufgrund mangelnder Thermik eine Außenlandung auf dem Acker durchführen müssen. Das Flugzeug wurde im Anschluss vom Piloten und weiteren Helfern von dem Acker entfernt.

Crailsheim: Auffahrunfall

Kurz vor 22:00 Uhr am Dienstagabend fuhr ein 50 Jahre alter Nissan-Fahrer in der Haller Straße auf einen vorausfahrenden Ford Focus eines 21-Jährigen auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro.

Crailsheim: Diebstahl von Stahlseil

Zwischen 9:000 Uhr und 22:30 Uhr entwendete ein Unbekannter ein circa 8 Meter langes Stahlseil von einem Kran, welcher auf einem Bahnbetriebsgelände in der Horaffenstraße stand. Zudem wurden weitere Werkzeugkisten geöffnet, jedoch offenbar nichts entwendet. Der Wert des Stahlseils liegt bei rund 2.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Eine 69 Jahre alte Dacia-Fahrerin war am Dienstag gegen 7:45 Uhr auf der Dr.-Max-Bühler-Straße aus Richtung B14 in Fahrtrichtung B19, Gaildorfer Straße unterwegs. Als sie den dortigen Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen wollte, übersah sie einen auf dem Radstreifen querenden 61-jährigen Radfahrer. Bei der anschließenden Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er musste in eine Klinik verbracht werden. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von insgesamt etwa 1.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Randalierer verletzt Supermarktangestellte

Kurz vor 18:00 Uhr am Dienstag randalierte ein 21-Jähriger in einem Supermarkt in der Dreimühlengasse. Dabei kam es auch zur körperlich Auseinandersetzung mit Angestellten des Supermarktes, in deren Verlauf ein 25-Jähriger von dem Randalierer mehrfach mit der Faust geschlagen wurde. Letztlich gelang es mehreren Personen den 21-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei zu fixieren. Vermutlich aufgrund seines Alkohol- und möglicherweise Drogenkonsums musste sich der Mann im Streifenwagen übergeben, wodurch dieser erheblich verdreckt wurde. Der 21-wurde letztlich aufgrund seiner körperlichen Verfassung dem Rettungsdienst übergeben. Ihm drohen nun entsprechende Strafanzeigen.

Ilshofen: Auffahrunfall

Gegen 7:35 Uhr am Dienstag befuhr eine 28-Jährige mit ihrem VW die L1040 aus Kirchberg kommend in Richtung Arena. An der Einmündung zur L2218 wollte sie nach rechts in Richtung Ilshofen abbiegen und hielt dafür ihr Fahrzeug an. Ein nachfolgende 58-jährige Toyota-Fahrerin übersah dies und fuhr auf den VW auf. Dabei wurde die Fahrerin des VW leicht verletzt. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

