POL-AA: Ostalbkreis: 50 Fensterscheiben zertrümmert - Heckenbrand - Versuchter Wohnungseinbruch

Neuler: Versuchter Wohnungseinbruch

An der Eingangstür zu einem Wohnhaus in der Hohenberger Straße konnte am Montagabend um 19 Uhr festgestellt werden, dass zwischen Freitag und Montag versucht wurde, diese Tür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Eschach: Heckenbrand

Bei Bauarbeiten wurde am Dienstag gegen 11.20 Uhr versehentlich eine Hecke in der Sudetenstraße in Brand gesetzt. Durch die Feuerwehr Eschach, die mit einem Fahrzeug und neun Wehrleuten am Brandort eintrafen, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Aalen: 50 Fensterscheiben zertrümmert

Durch einen bislang unbekannten Vandalen wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 2 Uhr, am Gebäude des Jobcenters in der Hopfenstraße im Erdgeschoß insgesamt 50 Fensterscheiben zertrümmert. Hierdurch wurde ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Aalen nimmt unter der Rufnummer 07361 / 5240 Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge entgegen.

