Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Widerstand nach Unfall - Skelett entwendet - Unfallflucht - Zaun in Brand gesetzt - Baumaterial entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Waldhausen: Baumaterial entwendet

Von einer Baustelle in der Beurener Straße, zwischen Waldhausen und Beuren, wurde im Zeitraum von Freitag, 10.30 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, Baumaterial im Wert von etwa 2000 Euro entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben kann wird gebeten, sich unter 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Wasseralfingen: E-Bike Fahrerin übersehen

Am Montag fuhr eine 81-Jährige gegen 15:45 Uhr von der Schlosserstraße aus mit ihrem VW in einen Kreisel auf der Binsengasse ein. Hierbei übersah sie eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1500 Euro.

Oberkochen: Zaun in Brand gesetzt

Ein bislang Unbekannter setzte am Mittwoch, in der Zeit von 13 Uhr bis 13:30 Uhr, einen in der Ernst-Abbe-Straße befindlichen Weidezaun in Brand. Der Brand, bei dem ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand, konnte von dem Besitzer selbstständig gelöscht werden. Hinweise hierzu nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 0736955990 entgegen.

Waldstetten: Unfallflucht

Am Montag kam es auf der Gmünder Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Gegen 12:50 Uhr befuhr eine 27-Jährige mit ihrem Mercedes die Gmünder Straße in Richtung Waldstetten. Hierbei kam ihr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer entgegen. Dieser geriet mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, sodass die 27-Jährige ausweichen musste um eine Kollision zu vermeiden. Infolgedessen touchierte sie den Bordstein wodurch ihr PKW beschädigt wurde. Der Verursacher kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei unter 07171/3580 entgegen.

Bettringen: Einbruch

Bei einem Wohnungseinbruch in der Weichselstraße haben am Montag unbekannte Diebe Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 5000 Euro entwendet. Die Einbrecher gelangen zwischen 6 Uhr und 10:30 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentür in die Wohnung. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Skelett entwendet

Ein Skelett, welches in einem Strandkorb vor der Eingangstür eines Kunstateliers in der Lorcher Straße stand, wurde von bislang Unbekannten entwendet. Der Diebstahl des Skelettes, welches einen Wert von etwa 400 Euro hat, wurde am Sonntag gegen 20 Uhr bemerkt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit drei Beteiligte Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Dienstag gegen 16:45 Uhr in der Eutighofer Straße. Eine 19-Jährige fuhr hier mit ihrem Opel auf eine vor ihr wartenden VW-Golf einer 26-Jährigen auf. Durch den Aufprallt rollte dieser wiederum auf einen VW-Polo einer 25-Jährigen auf. Hierbei wurden alle drei Fahrzeuge beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 3000 Euro.

Mutlangen: Widerstand nach Unfall

Ein 46-Jähriger leistete am Montag nach einem Verkehrsunfall Widerstand gegen Polizeibeamte. Gegen 22:10 Uhr geriet der 46-Jährige - vermutlich aufgrund von Alkohol- und Drogeneinwirkung - auf der B298 zwischen der Abzweigung Pfersbach und der Abzweigung Durlangen von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich der PKW, rutsche die Böschung hinab und kam auf dem Dach zum Liegen. Anschließend konnte der 46-Jährige sich und seinen Hund selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann äußerst unkooperativ. Der Aufforderung sich in den Rettungswagen zu begeben und den Beamten den verletzten Hund zu übergeben kam der 46-jährige nicht nach. Er leistete massiven Widerstand gegen die eingesetzten Beamten leistete. Um den Mann ärztlich in einer Klinik behandeln zu können, musste er aufgrund seines weiterhin extrem aggressiven Verhaltens durch einen Arzt ruhiggestellt werden. Im Zuge der Widerstandshandlung konnte sich der Hund des Mannes losreißen und lief in den Wald.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell