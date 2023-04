POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Kompletträdern, Feuerwehreinsatz

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Einbruch in Fitnessstudio In der Nacht zum Samstag wurde in der Straße Beim Seele in ein Fitnessstudio eingebrochen. Die Täter entwendeten dort eine Geldkassette, in dem sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand. Zudem drangen die Einbrecher in demselben Gebäude noch in eine Gaststätte ein. Dort machten sie jedoch den Informationen zufolge keine Beute. Der von den Tätern ...

