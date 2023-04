Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen 17:40 Uhr und 18:20 Uhr am Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in einer Tiefgarage am Schweinemarktplatz geparkten VW Multivan beim Ein- oder Ausparken. An dem VW entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Unfall mit Verletztem

Gegen 20:30 Uhr am Sonntag befuhr ein 20 Jahre alter VW-Fahrer die K2641 von Tiefenbach kommend in Fahrtrichtung Crailsheim. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab. Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem PKW entstand Sachschaden von 1.000 Euro. Der PKW musste anschließend abgeschleppt werden.

Schwäbisch Hall: Stein auf Fahrbahn - zwei Autos beschädigt

Am Sonntagmorgen gegen 5:25 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit ihrem VW Polo auf der Stuttgarter Straße. Auf der dortigen Fahrbahn lag ein Stein, welcher sich offenbar von einer Böschung gelöst hatte. Die Fahrerin übersah den Stein und fuhr darüber Dabei wurde ihr PKW beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Auch ein 71-jähriger Toyota-Fahrer übersah anschließend den Stein. Auch der Toyota wurde beschädigt.

Untermünkheim: Unfall

Kurz vor 15:00 Uhr am Sonntag befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Hyundai die Schulgasse und wollte hier in den Lindenweg einbiegen. Dabei kam es zum Unfall mit einem von rechts kommenden Daimler einer 24-Jährigen. Nachdem Zusammenstoß verließ der 18-Jährige sein Fahrzeug, ohne dies gegen das Wegrollen zu sichern. Das Auto machte sich auf der abschüssigen Straße selbstständig. Zunächst kollidierte es mit einem Wasserfass, bevor es an einer Hausfassade zum Stehen kam. Die beiden Autofahrer wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 15.000 Euro.

Bühlerzell: PKW vs. Traktor

Gegen 12:15 Uhr am Sonntag befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Hyundai die K2627 von Geifertshofen in Richtung Unterfischach. Kurz nach einer Rechtskurve nach dem Ortsausgang erkennte sie den entgegenkommenden Traktor eines 19-Jährigen. Als sie nach rechts ausweichen wollte, kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts ins Bankett, geriet dabei ins Schleudern und stieß letztlich frontal mit dem bereits stehenden Traktor zusammen. Der Hyundai war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell