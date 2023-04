Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Auto ausgebrannt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: Unfallflucht

Auf insgesamt rund 10.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 49-Jähriger am Sonntagabend verursachte. Kurz nach 21.30 Uhr beschädigte er mit seinem BMW eine in der Häfnerstraße aufgestellte Straßenlaterne und fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, davon. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei, welche den Unfallverursacher im Rahmen einer Fahndung antreffen konnte. Der 49-Jährige, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Beim Ausparken ihres Opel Mokka übersah eine 66-Jährige am Samstagabend gegen 17.40 Uhr den VW Polo eines 23-Jährigen und streifte diesen. Bei dem Unfall, der sich in der Eduard-Pfeifer-Straße ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Aalen: 6000 Euro Schaden

Von einem Tankstellengelände kommend, fuhr eine 27-Jährige am Samstagnachmittag gegen 14.20 Uhr mit ihrem Honda auf die Stuttgarter Straße ein. Hierbei übersah sie den Mazda eines 34-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro entstand.

Aalen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Egerlandstraße/Böhmerwaldstraße missachtete eine 28-jährige Hyundai-Fahrerin am Samstagmittag kurz vor 13 Uhr die Vorfahrt einer 32 Jahre alten Skoda-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Bopfingen: Gegen Geländer gefahren

Eine 42-Jährige verursachte am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als sie beim Ausparken das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte und mit ihrem VW Polo in der Straße Ipftreff gegen ein Geländer fuhr.

Schwäbisch Gmünd: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein VW, der am Freitag zwischen 8:10 Uhr und 17 Uhr in der Heidenheimer Straße auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer - vermutlich beim Ausparken - beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen schwarzen VW. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Lorch: Vorfahrt missachtet

Mit seinem Mercedes Benz fuhr ein 80-Jähriger am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr in den Kreisverkehr Maierhofstraße ein, wobei er die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden VW-Fahrers missachtete. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Ellwangen: Auto ausgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag gegen 19:15 Uhr ein Ford auf der Autobahn A7, zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen, in Brand und brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Westhausen war mit vier Fahrzeugen und 20 Wehrleuten vor Ort und löschte das Fahrzeug, welches auf dem Standstreifen abgestellt war. Verletzt wurde niemand.

