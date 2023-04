Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle bei Riesbürg und Essingen

Aalen (ots)

Riesbürg/Pflaumloch: Pkw auf B29 überschlagen

Am Sonntag gegen 03:30 Uhr befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Mini die B29 von Bopfingen in Richtung Nördlingen. Kurz vor Pflaumloch kam die Fahrerin mit ihrem Pkw zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, übersteuerte in die Gegenrichtung und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Pkw mehrfach. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss gefahren war. Deswegen musste sie sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde einbehalten.

Essingen: Hoher Sachschaden bei Unfall

Gegen 05:00 Uhr am Sonntag befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Hyundai die Margarete-Steiff-Straße von Aalen kommend in Richtung Essingen. Im Verlauf einer langen Linkskurve kam er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Zaun sowie einen Fahnenmast und prallte gegen ein Hoftor einer dort ansässigen Firma, das aus der Verankerung gerissen wurde. Der Fahrer sowie sein 26-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR.

