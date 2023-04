Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermisste Frau aus Ellwangen wohlbehalten gefunden

Aalen (ots)

Ellwangen: Vermisste Seniorin gefunden

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde die vermisste 93-Jährige wohlbehalten aufgefunden. Sie hatte sich im Stadtgebiet Ellwangen in ein unverschlossenes Auto gesetzt, weswegen sie auch von der Besatzung des eingesetzten Polizeihubschraubers nicht entdeckt werden konnte.

Ursprungsmeldung:

02.04.2023, 07:41 Uhr

Aalen Ellwangen: Suche nach vermisster Seniorin

In Ellwangen wird eine 93-Jährige aus dem Kolpingweg vermisst. Sie muss sich im Laufe der Nacht von ihrer Wohnanschrift entfernt haben. Es wird befürchtet, dass sie orientierunglos ist und dementsprechend in eine hilflose Lage geraten sein könnte. Die Dame trägt eine braune Jacke und ist vermutlich in ihren Hausschuhen unterwegs. Derzeit läuft die Suche nach der Frau mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber. Hinweise, die zum Auffinden der Vermissten führen könnten, werden an das Polizeirevier Ellwangen unter Tel.: 07961 9300 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell