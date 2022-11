Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wallstadt: Schwerer Verkehrsunfall mit verletzter Person PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr kam es in der Römerstraße in Mannheim-Wallstadt zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger. Hierbei wurde außerdem ein Strommast beschädigt, wodurch es zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen kann. Aktuell befinden sich alle Rettungskräfte vor Ort im Einsatz. Es kann hierdurch zu Verkehrseinschränkungen und Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich kommen.

