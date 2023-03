Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neudersum - Lagerhalle in Brand geraten

Neudersum (ots)

Am gestrigen Samstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an Dorfstraße in Neudersum alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 19.45 Uhr eine Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt. In der Lagerhalle befanden sich überwiegend landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte sowie Heuballen. Zudem war auf der Lagerhalle eine Photovoltaikanlage installiert. Die Feuerwehren aus Dersum, Heede und Dörpen warn mit 12 Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften vor. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 3.15 Uhr an. Durch die starke Rauchentwicklung kam es zeitweise auf der nahegelegenen A31 zu Sichtbehinderungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird die Höhe des Sachschadens auf etwa 550.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell