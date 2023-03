Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Raub

Meppen (ots)

Am 1. März kam es in Meppen gegen 10:50 Uhr zu einer versuchten Raubtat. Das Opfer war zu dieser Zeit zu Fuß auf dem Gehweg der "Bahnhofstraße" in Richtung Bahnhof unterwegs. Von dort ging es weiter an den Parkplätzen vorbei in Richtung "Riedemannstraße". Im Nahbereich zu einer Arztpraxis wurde das Opfer durch zwei bislang unbekannte männliche Täter angesprochen. Einer der Täter forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Inhalts einer mitgeführten Umhängetasche. Das Opfer flüchtete daraufhin zu einer nahegelegenen Arztpraxis. Die Täter entkamen unerkannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

