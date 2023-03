POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Am Mittwoch zwischen 13.30 und 17.30 Uhr haben bislang unbekannte Täter den Katalysator von einem Opel Astra entwendet. Der Pkw stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Fürstenbergstraße in Meppen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

