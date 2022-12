Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Ein 73-Jähriger fuhr in der Straße "Am Riedburren" von Bächingen in Richtung Sontheim. An der Kreuzung mit der Straße Osttangente missachtete der Fahrer des Nissan die Vorfahrt,, so die derzeitigen Erkenntnisse der Polizei. Von rechts kam ein Renault. Dieser ...

mehr