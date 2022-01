Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall im Kreisverkehr

Rottweil (ots)

Im neuen Kreisverkehr der B27 auf der Saline kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall. Eine 74-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Opel in den Kreisverkehr ein und stieß mit dem VW eines 29-Jährigen zusammen, der dort bereits unterwegs war und Vorfahrt hatte. An dem Passat wurde dadurch der rechte Kotflügel und die Beifahrertür beschädigt. Am Opel entstand ein Schaden an der vorderen linken Seite. Die Polizei schätzt die Schäden an den Autos auf rund 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell