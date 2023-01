LPI-J: Schlägerei in Weimar West

Weimar (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen kam es gestern Abend in einer Wohnunterkunft für Asylsuchende in Weimar. In der Küche tat eine Frau aus Lybien (30) ihren Unmut darüber kund, dass eine aus Syrien stammende Frau (29) ihr benutztes Geschirr nicht gespült hat. Nachdruck verleite sie ihren Worten, indem sie ihr in der Folge einen Teller gegen den Kopf schlug. Zudem wurde während der Auseinandersetzung der Brandmeldealarm ausgelöst. Ernsthaft ...

mehr