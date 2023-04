Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Geschwindigkeitsüberwachungsanhänger beschädigt

Aalen (ots)

Gegen 22:10 Uhr beschädigte am Samstag ein bislang unbekannter Täter einen Anhänger zur Geschwindigkeitsüberwachung, der in Wielandsweiler an der L1050 abgestellt war. Der Täter zerkratzte mit einem bislang unbekannten Werkzeug eine Schutzscheibe über der Linse der Überwachungskamera und rannte im Anschluss in Richtung Ortsmitte davon. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 erbeten.

