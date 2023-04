Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - Farbschmiererei - Sammlungsbetrug - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Seniorin bei Brand leicht verletzt

Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen rückte am Samstagmittag kurz vor 12 Uhr mit insgesamt vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften in die Straße Ameisenbühl aus. Eine 84 Jahre alte Frau, die bei ihrem 72-jährigen Bekannten zu Besuch war, bemerkte den Rauchmelder aus einem Raum im Obergeschoss. Als sie die Türe zu diesem Raum öffnete, schlug ihr eine Rauchwolke entgegen, woraufhin sie den Notruf absetzte. Die Frau erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde lediglich ein Tisch und eine Lautsprecheranlage beschädigt, der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Weinstadt-Endersbach: Auto stark beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 12:30 Uhr wurde ein Mercedes, der auf dem Parkplatz der Großen Sporthalle am Bildungszentrum geparkt war, stark beschädigt. Am Auto wurden die Spiegel abgetreten, die Reifen zerstochen und mit einem spitzen Gegenstand gegen die Karosserie und Felgen geschlagen. Zudem wurde das hintere Kennzeichen des Autos gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag einen im Holunderweg geparkten BMW und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Farbschmierereien

Am Samstagabend im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr wurde die Fassade eines Cafés in der Straße Marktplatz mit Farbe beschmiert und hierdurch beschädigt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstag im kurzen Zeitraum zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Stuttgarter Straße einen geparkten Toyota und fuhr danach unerlaubt weiter. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden von der Polizei Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Weinstadt-Endersbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am Mittwoch, den 29.03.2023 wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Großheppacher Straße ein geparkter Audi A3 im Bereich der Heckstoßstange von einem anderen Autofahrer beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 17 Uhr und 18 Uhr. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Backnang / Winnenden: Betrunkene Autofahrerin auf der B14 - Zeugen gesucht

Am frühen Samstagmorgen gegen 4:40 Uhr fuhr die Fahrerin eines weißen Dacia die B14 von Backnang kommend in Richtung Stuttgart entlang. Hierbei kam die Frau im einspurigen Bereich zwischen Backnang und Waldrems mehrfach auf die Gegenfahrspur, wobei es möglicherweise auch zur Gefährdung des Gegenverkehrs kam. Die 45-jährige Fahrerin des Dacia konnte auf Höhe Winnenden letztlich einer Kontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest bei der Dame ergab einen Wert von über 1,3 Promille, weshalb der Frau eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem musste die betrunkene Autofahrerin ihren Führerschein abgeben, auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu. Das Polizeirevier Winnenden sucht nun Zeugen des Vorfalls. Insbesondere werden Autofahrer gesucht, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren und evtl. von der Dacia-Fahrerin gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Fellbach: Verdacht des Sammlungsbetrugs

In der letzten Woche haben mehrere Personen auf Parkplätzten im Bereich von Supermärkten und Discountern in der Stuttgarter Straße Spenden gesammelt. Die Tatverdächtigen gaben vor, für Hilfsorganisationen unterwegs zu sein, die sich für Gehörlose einsetzen würden. Es gibt Hinweise, dass die gesammelten Gelder nicht dem vorgegebenen Zweck zugeführt werden.

Die Polizei Fellbach hat Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen. Die Identitäten einiger Tatverdächtigen wurden von der Polizei zwischenzeitlich festgestellt. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen sollten sich nun Zeugen und Geschädigte, die bereits Geld an die Tatverdächtigen übergeben haben, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Backnang: Gegenverkehr gefährdet

Am Freitag gegen 20.20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Audi-Fahrer die K 1897 von Steinbach in Richtung Backnang. Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und anschließend nach rechts von Straße ab. Bei dem Vorfall gefährdete er vermutlich einen unbekannten entgegenkommenden Fahrer eines schwarzen Ford Fiestas. Dieser Autofahrer sollte sich nun zur Klärung der näheren Details mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Auenwald: Garagenbrand

Eine Garage in der Straße Im Strang hatte am Sonntag gegen 17.15 Uhr aus bislang unbekannten Gründen gebrannt. Das Feuer griff auf benachbarte Kellerräume des darüber liegenden Dreifamilienhauses über. Die örtliche Feuerwehr, die mit elf Fahrzeugen und 59 Einsatzkräften im Einsatz war, konnte das Feuer löschen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Das Wohnhaus selbst ist derzeit wegen Qualm- und Rußschadens nicht mehr bewohnbar. Der Rettungsdienst, der mit mehreren Fahrzeugen und 24 Rettungskräften am Brandort war, versorgte die Bewohner, von denen nach vorliegenden Informationen keiner verletzt wurde. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Fellbach: Feuerwehreinsatz

Infolge eines Schwelbrandes im Bereich eines Kamins war die örtliche Feuerwehr am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr mit 20 Feuerwehrleuten in der Daimlerstraße im Einsatz. Zum Löschen des Schwelbrandes musste in dem Wohngebäude teils auch Wände und Decken geöffnet werden, wobei Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

