Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Schafzäune entwendet - Pöbelei am Bahnhof - Auffahrunfall

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung

In der Humboldstraße beschädigten bislang Unbekannte zwischen Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 06:45 Uhr, ein Fenster sowie die Hausfassade einer dortigen Schule. Zudem wurde ein Regenschirm in Brand gesetzt, welcher infolgedessen den Rahmen einer Eingangstür beschädigte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Westhausen/Westerhofen: Auffahrunfall

Am Sonntag ereignete sich gegen 19 Uhr ein Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von rund 3500 Euro. Eine 30-Jährige befuhr die B29 mit ihrem Mini von Oberalfingen in Richtung Westhausen. Auf Höhe der Autobahnauffahrt A7 musste sie aufgrund einer roten Ampel stark abbremsen. Vermutlich aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand konnte ein nachfolgender 23-Jähriger nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem VW auf. Durch den Aufprall entstand ein Schaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Bettringen: Schafzäune entwendet

Zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag 7 Uhr, wurden im Klingenweg zwei Schafzäune, welche noch nicht an den Stromkreis angeschlossen waren, entwendet. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten unter 07171/7966490 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Pöbelei am Bahnhof

Gegen vier junge Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren ermitteln Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers. Am Sonntagabend gegen 23.40 Uhr pöbelten die Männer am Bahnhofsplatz einen 22-Jährigen und dessen Begleiter an, als diese auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug waren. Als der 22-Jährige drohte, mit seinem Mobiltelefon die Polizei zu verständigen, riss ihm einer der Männer das Handy aus der Hand und forderte ihn auf, seine Taschen zu leeren. Nachdem die Angreifer bemerkten, dass der 22-Jährige tatsächlich die Polizei verständigt hatte, flüchteten sie mit einer schwarzen Mercedes A-Klasse. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später auf der B 29 angetroffen und die vier Insassen kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07171 / 3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell