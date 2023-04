Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Einbruch in Fitnessstudio

In der Nacht zum Samstag wurde in der Straße Beim Seele in ein Fitnessstudio eingebrochen. Die Täter entwendeten dort eine Geldkassette, in dem sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand. Zudem drangen die Einbrecher in demselben Gebäude noch in eine Gaststätte ein. Dort machten sie jedoch den Informationen zufolge keine Beute. Der von den Tätern hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

1000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Autofahrer am letzten Donnerstag. Auf einem Park & Ride Parkplatz der B 29 bei Haubersbronn stieß der unbekannte Unfallverursacher gegen einen geparkten VW Golf und beschädigte diesen am hinteren Stoßfänger. Danach flüchtete er ohne den Vorfall zu melden. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 5.15 Uhr und 15 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

