BPOLI MD: Warenwert von über 465 Euro: Mann mit Diebesgut gestellt

Halle (ots)

Am Samstag, den 21. Mai 2022 bat eine Verkäuferin eines Lebensmitteldiscounters im Hauptbahnhof Halle/S. um 19:10 Uhr eine Streife der Bundespolizei um Hilfe. Sie hatte einen Kunden in ihrem Geschäft beobachtet und vermutete eine Diebstahlshandlung. Daraufhin kontrollierten die Bundespolizisten den 35-jährigen Verdächtigen und durchsuchten sein mitgeführtes Gepäck. Nahrungsmittel fanden sie nicht, jedoch stellten die Einsatzkräfte insgesamt 14 neu- und hochwertige Kleidungsstücke fest, an denen sich teilweise noch das Etikett, die Diebstahlssicherungen und der jeweilige Kleiderbügel befand. Der Warenwert beträgt hierbei über 465 Euro. Sämtliche Bekleidungsstücke wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung und zur weiteren Klärung des Sachverhalts zu den Diensträumen verbracht. Dabei zeigte er seinen Unmut in diversen ehrverletzenden Äußerungen gegenüber den eingesetzten Beamten. Dementsprechend muss sich der aus Algerien stammende Mann wegen Diebstahls und mehreren Beleidigungen verantworten.

