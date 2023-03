Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Bäckerei, keine Beute für die Täter

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 06.03.2023, 17:30 Uhr, bis zum 07.03.2023, 04:40 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür einer Bäckerei in der Lessingstraße auf, öffneten Schubladen und durchwühlten diese. Die Täter zogen ohne Beute davon, da sie keine Wertsachen oder Bargeld auffanden. Der Sachschaden liegt bei ca. 100 Euro.

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeugen im Tatortumfeld unter: Telefon an 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

