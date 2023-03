Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Keller und Diebstahl eines hochwertigen Fahrrads

Speyer (ots)

Am 07.03.2023 gegen 05:30 Uhr entdeckten Zeugen den Aufbruch eines Kellerraumes. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im St.-Klara-Kloster-Weg und brachen das Vorhängeschloss eines Kellerraumes auf. Aus diesem entwendeten die Täter ein E-Bike im Wert von ca. 4.000 Euro. Der genaue Tatzeitraum steht noch nicht fest.

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeugen im Tatortumfeld unter: Telefon an 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell