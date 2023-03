POL-PDLU: Autofahrer unter Einfluss berauschender Mittel unterwegs

Altrip (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Abbiegen von der Grünewaldstraße in die Dürerstraße eine Umrandungsmauer und verließ unerlaubt die Unfallstelle. An der Mauer entstand Sachschaden von etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt, telefonisch unter 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de). ...

