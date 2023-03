Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten in der Schützenstraße im Berufs- und Feierabendverkehr

Speyer (ots)

Am 06.03.2023 gegen 7:45 Uhr befuhr ein 14-jähriger Radfahrer die Schützenstraße in Richtung Dudenhofer Straße auf dem Fahrrad-Schutzstreifen. Währenddessen überholte ihn der 46-jährige Fahrer eines Linienbusses. Während er überholt wurde, bog der 14-Jährige nach links in Richtung der Holzstraße ab, ohne auf den hinter ihm bzw. neben ihm befindlichen Verkehr zu achten. Deshalb stieß der 14-Jährige gegen den ihn überholenden Bus, stürzte zu Boden und brach sich den Arm. Der Busfahrer hielt sofort an und rief Polizei und Rettungsdienst herbei, welcher den verletzten 14-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. Ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand nur am Fahrrad, bei dem der Lenker verdreht wurde.

Gegen 15:40 Uhr befuhr ein 17-jähriger Radfahrer die Schützenstraße in Richtung Dudenhofer Straße auf dem Fahrrad-Schutzstreifen. Währenddessen überholte ihn eine 53-jährige PKW-Fahrerin. Während sie ihn überholte, bog der 17-Jährige nach links in Richtung der Holzstraße ab, ohne auf den auf gleicher Höhe befindlichen PKW zu achten. Deshalb stieß der 17-Jährige gegen den ihn überholenden PKW, stürzte vom Fahrrad und zog sich eine Schürfwunde am Ellbogen zu. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte den 17-Jährigen und verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Sachschaden am Fahrrad liegt bei ca. 200 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell