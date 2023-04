Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Leutenbach: Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 6:45 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 1846 zwischen Nellmersbach und Erbstetten ein Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Radfahrerin tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die Radfahrerin vom Verbindungsweg Heidenhof kommend auf die K1846 ein und übersah hierbei einen 62 Jahre alten Ford-Fahrer, der die Kreisstraße von Erbstetten kommend in Richtung Nellmersbach befuhr. Bei der Kollision mit dem Pkw erlitt die Radfahrerin, die einen Helm trug, tödliche Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Die Straße ist derzeit (Stand 11:00 Uhr) noch komplett gesperrt.

