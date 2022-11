Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall mit hohem Sachschaden in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Montag ereignete sich um 11:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Altenwalder Chaussee in Cuxhaven. Eine 39-jährige Oldenburgerin missachtete das für sie geltende Rotlicht und fuhr mit ihrem Pkw aus dem Drangstweg kommend nach rechts abbiegend in den Einmündungsbereich der Altenwalder Chaussee ein. Hierbei übersah sie die von linkskommende 60-jährige Fahrzeugführerin aus der Wurster Nordseeküste. Es kam zum Zusammenstoß. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

