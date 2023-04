Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diesel entwendet - Betrunkener bespuckt Polizist - Klotz auf Bahngleise gelegt - Reifen zerstochen - Person mit Behinderung wurde wiederholt attackiert

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Reifen zerstochen

In der Gutenbergstraße wurden drei geparkte Pkw mutwillig beschädigt. Ein unbekannter hat an den Fahrzeugen drei Reifen zerstochen und mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall, der sich zwischen Montag und Dienstag ereignete, wird von der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 erbeten.

Welzheim: Eine Person mit Behinderung wiederholt beleidigt

Ein Mann mit Behinderung wurde am Sonntag, 23.03.2023, gegen 19 Uhr, sowohl verbal als auch körperlich attackiert. Er hielt sich vor einem Wohngebäude in der Schorndorfer Straße auf, als er von zwei Personen wegen seiner körperlichen Beeinträchtigung beleidigt wurde. Zudem wurde dem Opfer mehrmals ins Gesicht geschlagen. Am Samstagmorgen gegen 2 Uhr wiederholte sich der Vorfall, als sich das Opfer wieder vor demselben Gebäude aufgehalten hatte. Er wurde wieder wegen seiner körperlichen Beeinträchtigung von den Tatverdächtigen beleidigt, die bei diesem Vorfall jedoch nicht handgreiflich geworden sind. Ob die Taten auf das Konto derselben Täter geht, ist unklar. Die Männer beider Vorfälle sprachen deutsch mit osteuropäischen Akzent. Hinweise hierzu erbittet die Polizei in Schorndorf und nimmt diese unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Rudersberg: Betonklotz auf Bahngleise

In der Zeit zwischen Montagabend 20 Uhr und Dienstagmorgen 7 Uhr wurde in Rudersberg ein Betonklotz auf die Bahngleise gelegt. Der etwa 40-kg schwere Kotz wurde am Mittwochmorgen im Gleisbett liegend, im Bereich zwischen Heilbronner Straße und der Straße Im Fuchsbau, vorgefunden. Glücklicherweise kam es beim Überfahren des Gegenstands zu keinem Schadenseintritt. Dies war wohl auch dem Umstand geschuldet, dass das relativ niedrige Betonteil mittig im Gleisbett lag und die Züge darüberfahren konnten. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07361/5800 entgegen.

Urbach: Fahrrad beschädigt - Zeugen gesucht

Am Montagabend gegen 19:15 Uhr wurde durch vier Jugendliche im Bereich des Spielplatzes Urbacher Mitte in der Friedhofstraße ein Fahrrad in den dortigen Bach geworfen. Anschließend rannten die zwei Jungs und die zwei Mädchen davon. Das beschädigte Fahrrad wurde durch die hinzugerufenen Beamten sichergestellt. Hinweise auf die vier Jugendlichen werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Schorndorf: Betrunkener Mann bespuckt Polizist

Am Dienstagmorgen gegen 5:45 Uhr wurde die Polizei zu einer Bankfiliale in der Schulstraße gerufen, da sich ein betrunkener Mann zum wiederholten Male im Vorraum der Bank aufhielt. Da der 50-Jährige erheblich betrunken war, sollte er durch die Beamten in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich, bespuckte einen der Polizisten und beleidigte die Beamten. Er wurde letztlich in die Gewahrsamszelle eingeliefert und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Welzheim: Diesel entwendet

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen begaben sich bisher unbekannte Täter auf das Gelände eines Golfplatzes in der Straße Birkachhof und brachen eine Dieselzapfanlage auf. Anschließend wurden durch die Diebe ca. 1000 Liter Diesel abgezapft. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell