Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gewalttat am Hirschgarten

Unbekannte schlagen Pärchen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Als sie auf die S-Bahn warteten, kam es zum Streit zwischen einem Pärchen und zwei unbekannten Männern am S-Bahnhaltepunkt Hirschgarten. Die Situation eskalierte und ein 23-Jähriger und seine 20-jährige Freundin mussten im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 5 Uhr befand sich das Pärchen am Sonntagmorgen (3. Juli) am S-Bahnhaltepunkt Hirschgarten. Der 23-jährige Deutsche stand oberkörperfrei am Bahnsteig, woraufhin er von zwei unbekannten Männern beleidigt wurde. Zwischen den drei Männern entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, die darin gipfelte, dass einer der Unbekannten den 23-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Der zweite unbekannte Mann hielt den 23-Jährigen fest und versuchte ihn ebenfalls mit der Faust zu treffen. Als die Freundin des Geschlagenen dazwischen gehen wollte, erhielt auch sie einen Faustschlag ins Gesicht, der sie auf die Nase traf. Die unbekannten Täter flohen sodann über die Friedenheimer Brücke und konnten durch eintreffende Polizeikräfte nicht mehr gestellt werden. Unbeteiligte Zeugen konnten Lichtbilder von einem der Täter fertigen, die folgende Täterbeschreibung zur Tatzeit liefern:

- ca. 20 bis 25 Jahre - sehr groß gewachsen - hellblonde Haare, an den Seiten kurz rasiert, oben lockig - goldene Halskette, goldenes Armband - weiße Turnschuhe, hellblaue Jeanshose, gelbes T-Shirt, gelber Pullover

Der 23-Jährige aus Geltendorf und seine 20-jährige Freundin aus dem Landkreis Landsberg am Lech erlitten durch die Schläge blutende Verletzungen im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Münchner Klinik, welche sie nach ambulanter Behandlung noch am selben Tag wieder verlassen konnten.

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen werden unter 089/515550-1111 erbeten.

Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion München hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell