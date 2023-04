Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Wört: Linienbus contra Kleintransporter - Zwei Verletzte

Aalen (ots)

Ein 37-jähriger Fahrer eines Paketdienstleisters wollte am Dienstagnachmittag kurz nach 15:30 Uhr von einem Verbindungsweg nach links auf die L 1070 in Richtung Wört abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines Linienbusses, der die Landesstraße aus Stödtlen kommend in Richtung Wört befuhr. Der 46-jährige Fahrer des Linienbusses, in dem sich keine Fahrgäste befanden, konnte eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen nicht mehr verhindern. Nach der Kollision kam der Bus nach rechts und der Kleintransporter nach links von der Straße ab. Der Fahrer des Kleintransporters war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus diesem befreit werden. Beide Fahrer erlitten nach jetzigem Stand leichte Verletzungen. Sowohl der Bus, als auch der Transporter waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt. Da zunächst unklar war, wie schwer die Verletzungen des Paketzustellers sind, war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Straße ist derzeit (Stand 16:50 Uhr) noch komplett gesperrt.

