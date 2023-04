Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gefährlich Überholt - Reifen zerstochen - Versuchter Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallfluchten

2000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr. Er fuhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße gegen einen Pkw VW und beschädigte diesen hierbei erheblich. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Theodor-Körner-Straße. Zwischen Montagmorgen und Dienstagnachmittag ist dort ein unbekannter Autofahrer beim Parken gegen einen Pkw Seat Tarraco gefahren und ist anschließend geflüchtet. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ weitere 2000 Euro Sachschaden. Hinweise zu den Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Aspach: Gefährlich überholt

Der Fahrer eines Pkw Porsche befuhr am Dienstag gegen 14.50 Uhr die L 1115 in Richtung Großaspach und überholte kurz vor der Einmündung zur Kirchberger Straße einen vorausfahrenden Autofahrer. Nach dem Einscheren fuhr er einem weiteren vorausfahrenden Pkw VW sehr dicht auf. Bis Großaspach drängte er diesen Autofahrer durch sehr dichtes Auffahren. Bei der Einmündung Heilbronner Straße in Großaspach wollte er trotz Gegenverkehr die zwei vor ihm fahrende Autos überholen, musste jedoch wegen des Gegenverkehrs sich zwischen zwei vorausfahrenden Autofahrer drängen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei habe er die überholten Autofahrer als auch den Gegenverkehr erheblich gefährdet. Der Fahrer des Pkw Porsche war ca. 50 bis 60 Jahre alt, hatte kurze Haare, trug eine Brille und wurde als korpulent beschrieben. Beim Fahrzeug selbst handelte es sich um einen Sportwagen an dem rote Kennzeichen mit Stuttgarter Zulassung angebracht waren. Zeugen der Überholmanöver sowie Verkehrsteilnehmer, die von dem Porschefahrer gefährdet wurden, sollten sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090.

Kernen im Remstal: Versuchter Einbruch

In der Friedrichstraße ereignete sich ein versuchter Einbruch. Am Gebäude eines dortigen Brautmodengeschäfts waren an der Eingangstüre Aufbruchspuren festzustellen, die im Zeitraum zwischen 25. März und 4. April verursacht wurden. Den Tätern gelang es nicht, ins Gebäude einzudringen. Zeugenhinweise hierzu erbittet die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798.

Waiblingen: Zeugen nach Unfall am Teiler B14 / B29 gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 8:20 Uhr am Teiler B14 / B29 ereignet hat. Der Fahrer eines roten BMW befuhr die Bundesstraße auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Schorndorf. Auf Höhe des Teilers B14 / B29 wechselte er unvermittelt auf den linken Fahrstreifen, weshalb ein 35-jähriger Audi-Fahrer, der sich auf gleicher Höhe auf dem linken Streifen befand, stark bremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Der hinter dem Audi fahrende 24-jährige Mercedes-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den abbremsenden Audi auf. Der BMW-Fahrer, dessen Fahrzeug unbeschädigt blieb, fuhr danach unerlaubt weiter. Der Mercedes-Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Sowohl der Audi, als auch der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Winnenden: Zeugen nach Frontalzusammenstoß gesucht

Am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr ereignete sich in der Schorndorfer Straße zwischen Winnenden und Höfen ein Verkehrsunfall. Eine 56 Jahre alte Mini-Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Winnenden, ein 62-jähriger Renault-Fahrer war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Pkw, wobei bislang unklar ist, welches Fahrzeug auf die Gegenfahrspur kam. Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Welzheim: Reifen zerstochen

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde an einem VW und an einem Fiat, die in der Finkenstraße geparkt waren, je ein Reifen zerstochen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell