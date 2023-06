Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Raiffeisen Tankstelle Badem

Wittlich (ots)

In der Nacht vom 19.06.2023 auf den 20.06.2023 kam es in der Zeit von 01:35 Uhr bis 01:40 Uhr zu einem Einbruch in den Shop der Raiffeisen Tankstelle in Badem bei Bitburg. Mindestens drei Täter begaben sich von der rückwärtigen Seite an das im Industriegebiet befindliche Tankstellengebäude, verschafften sich durch Aufhebeln der Tür Zugang zum Shop und entwendeten eine größere Menge Zigaretten. Durch die bisher unbekannten Täter wurde auf Grund des brachialen Vorgehens ein verwüsteter Tatort hinterlassen. Die Schadenssumme liegt im unteren fünfstelligen Bereich. In Tatortnähe konnte durch einen Zeugen ein weißer VW Passat Kombi festgestellt werden.

Zeugenhinweise werden an die Kriminalinspektion in Wittlich, unter der Rufnummer 06571/9500-0 oder per E-Mail an kiwittlich@polizei.rlp.de, erbeten.

