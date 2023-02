Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Hohe Geldstrafen als Preis für die Freiheit - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Für ihre Freiheit tief in die Tasche greifen mussten am 12. Februar ein türkischer und ein albanischer Staatsangehöriger am Flughafen Frankfurt. Sie zahlten jeweils 9.800 und 2.000 Euro, um nicht hinter Gitter zu müssen.

Bundespolizisten nahmen den 42 Jahre alten türkischen Staatsangehörigen bei der Ausreisekontrolle nach Istanbul fest. Seit September 2022 ließ die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach mit Haftbefehl nach dem Mann suchen, der im Juni 2021 vom Amtsgericht Simmern wegen Körperverletzung, Betruges, Beleidigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden war. Aus dem Gesamtstrafenbeschluss hatte der Gesuchte demnach noch 313 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Zudem suchten die Staatsanwaltschaften in Koblenz und Zweibrücken in zwei weiteren Betrugsfällen nach dem Mann. Da er selbst nicht genügend Geld bei sich hatte, informierte der Mann telefonisch seinen Neffen. Dieser zahlte bei der Polizei in Hanau die noch offene Geldstrafe in Höhe von 9.800 Euro ein und bewahrte seinen Onkel so vor einem längeren Gefängnisaufenthalt.

Rund 2.000 Euro hatte ein 30-jähriger Albaner noch bei der Justiz offen, nachdem das Amtsgericht Germersheim im April 2022 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einen Strafbefehl gegen ihn erlassen hatte. Hieraus wären noch 51 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen gewesen, hätte nicht ein guter Freund den offenen Betrag in Höhe von 2012,04 Euro kurzfristig bei der Polizeiinspektion Germersheim eingezahlt. Nach Eingang des Geldes durfte der Gesuchte, der aus Istanbul / Türkei nach Frankfurt gereist war, die Wache der Bundespolizei verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell