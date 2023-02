Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: "Tag der Ehre" in Ungarn - Bundespolizei untersagt zwei Angehörigen der rechten Szene die Ausreise

Frankfurt/Main (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt untersagte am 9. Februar zwei Angehörigen der rechten Szene die Ausreise nach Ungarn. Aufgrund vorliegender Erkenntnisse musste davon ausgegangen werden, dass die polizeibekannten Männer dort an Veranstaltungen und Treffen zum sogenannten "Tag der Ehre" teilnehmen wollten.

Die 41 und 46 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen wurden nach entsprechenden Hinweisen im Abfluggate nach Budapest festgestellt und kontrolliert. Nach einer eingehenden Befragung untersagte die Bundespolizei ihnen schließlich die Ausreise.

Sie haben nun die Auflage, sich bei den jeweiligen Polizeidienststellen an ihren Wohnorten in Schleswig-Holstein und Hamburg zu melden.

Beim vom 10. bis zum 12. Februar stattfindenden "Tag der Ehre" handelt es sich um eine Veranstaltung zum Gedenken an die Belagerung Budapests durch die Rote Armee während des zweiten Weltkrieges. Das Treffen dient der rechten Szene zur Vernetzung und zur Verbreitung rechtsextremistischen Gedankengutes. Organisator ist die in Deutschland verbotene Vereinigung "Blood and Honour".

