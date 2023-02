POL-HS: Kabel- und Kupferdiebstahl

Heinsberg-Uetterath (ots) - Aus zwei Fahrzeugen, die auf einem P+R-Parkplatz in der Nähe der Bundesautobahn 46 abgestellt waren, entwendeten Unbekannte am Mittwoch (08. Februar) im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 14.30 Uhr jeweils die Katalysatoren. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr