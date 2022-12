Polizei Bielefeld

POL-BI: Einladung: Vorstellung der neuen Puppenbühne der Polizei Bielefeld

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Verkehrspuppenbühne der Polizei Bielefeld lädt Medienvertreter zur Vorstellung des neuen, unterhaltsamen und pädagogischen Stücks "Wie überquere ich die Fahrbahn - ABER SICHER?" ein. Im Vorführraum in der Lerchenstraße warten neben der neuen Puppenbühne, auch individuelle Figuren, welche die etwa 35 minütige Vorstellung kurzweilig und lehrreich zu gleich machen.

Am Montag, 05.12.2022, wird eine Kindertagesstätte aus Bielefeld ab 10 Uhr zu Besuch sein, um sich durch unsere Puppenspieler und Puppenspielerinnen unterhalten und auf den Straßenverkehr vorbereiten zu lassen. In Rücksprache mit der Kindertagesstätte und den Eltern der teilnehmenden Kinder ist eine Berichterstattung möglich.

Darum geht es: Der Bauarbeiter Heinz fährt den neuen Weidezaun der Eselin Käthe in Olderdissen kaputt. Käthe nutzt die Gunst der Stunde und macht sich zu Fuß auf in die Stadt Bielefeld. Ob das gut geht? Und warum trägt Heinz eigentlich so eine gelbe Warnweste?

Die neue Puppenbühne macht die Geschichten mit insgesamt vier Spielebenen noch lebhafter und neue Lieder laden die Kinder zum Mitsingen ein. Das Team der Puppenbühne gehört zur Abteilung für Verkehrsunfallprävention und Opferschutz. In Bielefeld gibt es das polizeiliche Puppenspiel bereits seit den 50er Jahren.

Wir bitten teilnehmende Medienvertreter um eine Anmeldung bis spätestens Montag, den 05.12.2022, um 08:00 Uhr.

