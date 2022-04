POL-HH: 220422-2. Ein schwerverletztes Kind nach Verkehrsunfall in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots) - Zeit: 22.04.2022, ab 10:00 Uhr - 25.04.2022, 06:00 Uhr; Ort: Hamburger Stadtgebiet Am kommenden Wochenende findet der HASPA-Marathon-Hamburg statt. Bei der Hauptveranstaltung am Sonntag rechnet der Veranstalter neben den über 20.000 Aktiven mit zahlreichen Unterstützern entlang der Strecke. Aber auch beim sogenannte "Zehntel", einem Schülerlauf am ...

mehr