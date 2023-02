Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Geilenkirchen-Kogenbroich (ots)

Am Donnerstagmorgen (09. Februar) ereignete sich auf der Landstraße 42 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden, eine davon schwer. Gegen 08.40 Uhr befuhr ein Hückelhovener mit seiner 19 Jahre alten Beifahrerin die L 42 aus Richtung Nirm kommend in Fahrtrichtung Kogenbroich. In einer Rechtskurve verlor der 27-Jährige, vermutlich auf Grund von Glätte, die Kontrolle über seinen PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Beide Fahrzeuginsassen verletzten sich hierbei und mussten zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

