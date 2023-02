POL-HS: Diebstahl eines BMW

Gangelt-Birgden (ots) - Eine Birgdenerin erhielt am vergangenen Sonntag (05. Februar) auf ihr Handy eine Nachricht über einen Messenger Dienst. Da sie davon ausging, dass diese von ihrer Tochter stammte, speicherte sie die neue Nummer ohne weitere Überprüfung ab. Am Folgetag bat die vermeintliche Tochter dann um die Überweisung von Geld. Die 67-Jährige tätigte zwei Überweisungen in Höhe eines mittleren ...

