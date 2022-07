LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss mit dem PKW unterwegs

Landkreis Gotha / Ohrdruf (ots) - In Schlängellinien fuhr am gestrigen Abend ein 50-jähriger mit seinem Fahrrad Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Gotha in Ohrdruf entgegen. Bei einer anschließenden Kontrolle wies der Atemalkoholwert des Mannes einen Wert von 2,21 Promille auf. Nach der Unterbindung der Weiterfahrt wurde der Herr ins Krankenhaus zur Blutentnahme verbracht und ein entsprechendes Verfahren gegen den ...

