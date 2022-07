LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Eisenach (ots) - Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Radfahrer in der Tiefenbacher Allee einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,7 Promille. Eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen wurde angeordnet und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (mm) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion ...

